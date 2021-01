Rodila se je dojenčica Bela

Prva fotografija malčice, ki jo je Simon delil z javnostjo.

Novinar, voditelj in glasbenikima te dni ogromen razlog za srečo in veselje. Partnerkamu je namreč povila hčer, ki sta jo poimenovala. Zanjo je to prvi otrok, Simon pa ima iz zakona z nekdanjo voditeljicohčer. Mali Beli se na svet ni mudilo, je Simon razkril za spletni portal 24ur.com, saj je v maminem trebuščku ostala skoraj deset dni po napovedanem datumu poroda.»Po kar nekaj urah normalnega poroda so zdravniki zadevo zaključili s carskim rezom, z mamico je vse v redu, punčka pa je prava lepotička. Ko so jo prinesli iz operacijske, sva z Belo dobila priložnost za 'cartanje', in vse dokler se Dijana ni zbudila, sva se stiskala in spoznavala,« je še povedal presrečni očka, ki je vesel, da je bil lahko ob svoji najdražji, ga pa žalosti, da zaradi ukrepov ne bo smel na obisk v porodnišnico.Toliko bolj se zato veseli dneva, ko bo lahko svoji dekleti odpeljal v zavetje toplega doma.