Rock Partyzani so obudili nepozabno tekmo

Nova udarna skladba Rock Partyzanov je tu in je kot nalašč za čase, v katerih živimo.

»Nova udarna skladba Tekma govori o nepozabni nogometni tekmi med partizani in Nemci leta 1945, le nekaj dni pred osvoboditvijo. Vsaka agresija in vojna sta vredni obsojanja, svoboda in mir pa sta neprecenljiva. Zato se rajši imejmo radi, se veselimo in množimo. Za domovino z Rock Partyzani naprej!« pravijo člani skupine in dodajajo, da jih nova skladba opominja, da so partizani tako ali drugače premagali Nemce, čeprav se nekateri trudijo, da bi spremenili to zgodovinsko dejstvo.

Rock Partyzani so se tokrat izjemno potrudili za videospot.

Skladba, za katero je besedilo in glasbo napisal Aleš Klinar - Klinči, je končno dobila tudi animiran in nadvse zabaven videospot, ki ga legendarna skupina opiše v nekaj kratkih besedah: »Na juriš in na nove zmage!«