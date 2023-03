Riley Keough: nova zvezdnica sedemdesetih

Na pretočno platformo velikana Amazon je prišla nova nadaljevanka Daisy Jones in skupina The Six, posneta po literarni predlogi uspešne avtorice Taylor Jenkins Reid. Govori o (izmišljeni) najbolj priljubljeni rock skupini sedemdesetih ter uprizarja njen vzpon in padec.

Glavno vlogo igra triintridesetletna Riley Keough, katere življenje je zadnja leta polno vzponov in padcev, zato ni nihče vedel, ali bo zmogla promocijske aktivnosti, ki bodo obkrožale premierno predstavitev nadaljevanke, ki so jo vsi komaj čakali. Pred manj kot dvema mesecema ji je namreč umrla mama Lisa Marie Presley, ki ni nikoli prebolela izgube edinega sina Benjamina, Rileyjinega brata, ki je leta 2020 naredil samomor.

Čeprav je vnukinja slavnega Elvisa, glasbenika pa sta bila tudi njena mama in oče Danny Keough, je nikoli ni vleklo v glasbene vode. Veliko bolj jo je zanimalo igralstvo in za razliko od ostalih otrok zvezdnikov je ona za vloge, ki jih je odigrala, pošteno garala. Obdržala je očetov priimek in nikoli zlorabila materinega, ki bi ji nedvomno odprl marsikatera vrata. Raje se je prebijala počasi. Pri dvajsetih je dobila delo v filmu Runaways, v katerem je odigrala vlogo pevke Marie Currie. Sledile so manjše vloge in produkcije, med drugim je nastopila v Magičnem Miku in Pobesnelem Maxu, potem pa še v Romanci na poziv z vlogo poklicne spremljevalke, za katero je bila nominirana za zlati globus. Od tedaj se njena kariera strmo vzpenja.

V novi nadaljevanki z njo igrajo Josh Whitehouse, Will Harrison, Suki Waterhouse, Sebastian Chacon in Sam Claflin.



Za vlogo Daisy Jones je morala spet vzeti v roke mikrofon in ne le zapeti, pač pa je skupina igralcev leto in pol vadila in se učila petja, da so na koncu prepričljivo odigrali svoje vloge in celo posneli album s skladbami iz serije. Ugotovila je, da ima glasbo očitno res v krvi, je dejala. »Presenečena sem bila, da mi je šlo tako dobro. Prej še nikoli nisem resnično pela, sploh ne pred občinstvom,« je povedala igralka, ki bo tako izdala tudi svoj prvi album in morda celo prejela grammyja. Dedek in mama bi bila nedvomno neskončno ponosna nanjo.