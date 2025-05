Nejc z Evrovizije naravnost pred matičarja (Suzy)

Eden najbolj vidnih slovenskih režiserjev mlajše generacije Nejc Levstik, ki je kot kreativni direktor poskrbel, da je bila evrovizijska izvedba skladbe How Much Time Do We Have Left prava paša za oči, bo naravnost iz švicarskega Basla zakorakal pred matičarja.

Usodni 'da' bo izbranki dahnil na pravljičnih Kornatih. Dvaintridestletnik zasebno življenje sicer od nekdaj skrbno skriva. Na rdeči preprogi smo ga največkrat srečevali z igralkami iz njegovih uspešnic ali samega. Na eni od premier se je pojavil skupaj s Katarino Čas in sprožil govorice o tem, da bi bila lep par, a je srečna v zvezi z Lucom Ciuta, italijanskim skladateljem filmske glasbe.

Levstik je avtor režije uspešnih telenovel Usodno vino in Reka ljubezni ter številnih odmevnih velikih odrskih projektov, med njimi tudi megaprojekta Lada Bizovičarja, Slovenska muska v Stožicah. Žal se Klemen Slakonja ni uvrstil v finale, bo pa režiserju zato več časa in energije ostalo za najpomembnejši življenjski dogodek.