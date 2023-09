V letu 2023 se odvija izjemno pomembno retrogradno potovanje Jupitra in Urana po zemeljskem znamenju bika. To je obdobje, ko se odpirajo priložnosti za globoko razmišljanje, preobrazbo in spremembe. Obdobje retrogradnosti omenjenih planetov bo zaznamovalo ne samo jesen, ampak ves zadnji del tega leta. Posebno zanimivo je, da se retrogradno gibanje Jupitra v celoti odvija v istem znamenju, kot je Uran, planet nenavadnosti, inovacij in nepričakovanih sprememb, na katere ne moremo vplivati. Uran je svojo retrogradno fazo začel pred Jupitrom in bo v njej ostal do konca leta. Sovpadajoči retrograd...