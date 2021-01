Resničnostni šov, maškarada na Madžarskem

Že v sporočilu za javnost, ki so nam ga poslali s Planet TV, nas nagovarjajo, da gre za projekt, povezan z Madžarsko. To niti ni tako presenetljivo, ko pa so naši sosedje postali novi lastniki te komercialne televizije, s tem pa so ustvarjalci zabavnega šova v maskah imeli manjše težave pri naboru sodelujočih. Nekateri so se namreč odločili, da ne želijo sodelovati v programu, povezanem z Orbanovimi mediji, kar pa ni zmotilo izbrane sedmerice. Med njimi je izjemen Klemen Slakonja, vsestransko spreten voditelj, zadolžen za manevriranje med nastopajočimi in šestčlansko zvezdniško posadko, razdel...