Resnica Kelly Clarkson: smrt bivšega moža razkrila skrivnost (Suzy)

Kelly Clarkson se je prvič po smrti bivšega moža Brandona Blackstocka, ki je v začetku meseca star komaj 48 let umrl za kožnim rakom, pojavila v javnosti. Objektivi so jo ujeli, ko je v črnini, skrita pod širokim klobukom in za sončnimi očali, minuli konec tedna v družbi prijateljev prispela na letališče v Los Angelesu. Nekdanja zakonca sta bila poročena sedem let, v zakonu sta dobila dva otroka, leta 2022 se je uradno zaključila njuna burna ločitev, zaznamovana z gromkimi prepiri zaradi denarja. Clarksonova ga je celo tožila zaradi domnevnih poslovnih dogovorov, ki jih je brez njene vednosti sklepal v njenem imenu.

Njegova smrt je Kelly prizadela predvsem zaradi otrok, ki ju je izguba očeta močno pretresla. Hkrati je razkrila nekaj, kar je bilo mnogim skrito: v osmrtnici, v kateri je bilo med drugim navedeno, da se je z boleznijo boril tri leta, Kelly ni bila omenjena, a je bila v njej kot ljubeča partnerka zapisana Brittney Marie Jones, nekdanja pevkina pomočnica, kar priča o tem, da je bil Blackstock v zvezi z Jonesovo in da sta tiho gradila novo življenje v Montani. Ugibajo celo, da je bil to povod za ločitev.