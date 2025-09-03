GLASBENICA ŽALUJE

Resnica Kelly Clarkson: smrt bivšega moža razkrila skrivnost (Suzy)

Njegova smrt je Kelly prizadela predvsem zaradi otrok, ki ju je izguba očeta močno pretresla.
Fotografija: Pevko po navedbah virov muči slaba vest, saj je prepričana, da je stres zaradi njune ločitve dodatno škodoval Brandonovemu zdravju.
Pevko po navedbah virov muči slaba vest, saj je prepričana, da je stres zaradi njune ločitve dodatno škodoval Brandonovemu zdravju.

M. F., Foto: Profimedia
03.09.2025 ob 13:00
M. F., Foto: Profimedia
03.09.2025 ob 13:00

Kelly Clarkson se je prvič po smrti bivšega moža Brandona Blackstocka, ki je v začetku meseca star komaj 48 let umrl za kožnim rakom, pojavila v javnosti. Objektivi so jo ujeli, ko je v črnini, skrita pod širokim klobukom in za sončnimi očali, minuli konec tedna v družbi prijateljev prispela na letališče v Los Angelesu. Nekdanja zakonca sta bila poročena sedem let, v zakonu sta dobila dva otroka, leta 2022 se je uradno zaključila njuna burna ločitev, zaznamovana z gromkimi prepiri zaradi denarja. Clarksonova ga je celo tožila zaradi domnevnih poslovnih dogovorov, ki jih je brez njene vednosti sklepal v njenem imenu.

Njegova smrt je Kelly prizadela predvsem zaradi otrok, ki ju je izguba očeta močno pretresla. Hkrati je razkrila nekaj, kar je bilo mnogim skrito: v osmrtnici, v kateri je bilo med drugim navedeno, da se je z boleznijo boril tri leta, Kelly ni bila omenjena, a je bila v njej kot ljubeča partnerka zapisana Brittney Marie Jones, nekdanja pevkina pomočnica, kar priča o tem, da je bil Blackstock v zvezi z Jonesovo in da sta tiho gradila novo življenje v Montani. Ugibajo celo, da je bil to povod za ločitev.

