Rešitelj Kori: Išče dom za majhno kepico (Suzy)

Mariborčan Tim Kores Kori je s svojo mlado družino odpotoval na Ohrid. Njegova žena Julija je makedonskih korenin, zato so se s sinom prvič podali na jug. Vendar so bile to prav posebne počitnice, saj so med sprehodom naleteli na srce parajoč prizor. Sredi glavne ceste v priljubljenem letovišču so našli dehidrirano in sestradano črno kepo.

»Bil je brez mame in ljudje so se mu umikali, gledali stran. Nismo bili sposobni nadaljevati poti in se delati, kot da ga ni. Medse smo sprejeli ta nekaj mesecev stari knedelj, ki pa mu žal ne moremo nuditi doma. Poleg malega otroka že imamo dva velika rešena angleška hrta. Če ga želi kdo posvojiti, smo pripravljeni na lastne stroške urediti dokumente in prevoz,« je sporočil Kori, ki je vnovič pokazal, kako veliko srce ima.