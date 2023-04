Rešitelj ali nujno zlo našega časa? (FOTO)

Dejstvo je, da je avtomobil nujno zlo našega časa, a tu in tam lahko vseeno pomislimo na naš planet in se vsaj 22. aprila, ko obeležujemo svetovni dan brez avtomobila, po opravkih ne odpravimo z njim. Bi lahko naši znani obrazi živeli brez avtomobila? Nekateri z veseljem, drugi težko.

Vsi kolesarijo Raper Zlatan Čordić - Zlatko si lahko v trenutku predstavlja življenje brez štirikolesnega vozila. »Ogromno časa preživim na kolesu in tudi otroke spodbujam k temu. Vsega, na kar se je človek navadil, se lahko tudi odvadi,« je prepričan Zlatko, ki v avtomobilih sicer ne vidi težav, razen takrat, ko postanejo sredstvo, ki človeka zasužnji.

Razpeta na več koncih Voditeljica Petra Kerčmar nam je zaupala, da bi si zelo želela, da bi redkeje uporabljala avtomobil, a je to glede na razdalje, ki jih prevozi vsak dan, skorajda nemogoče. »Pogosto sem na relaciji Trzin–Trebnje–Novo mesto, in če želim biti pravočasna, je avtomobil nuja. Ko grem do banke ali trgovine, se odpravim peš, tako da združim prijetno s koristnim in naredim še nekaj zase. Zelo rada hodim, raje kot kolesarim, ampak v službo, na Dolenjsko in na morje grem pač z avtom,« iskreno pove voditeljica in doda, da se bo vedno trudila narediti kaj pozitivnega za okolje in prihodnost naših otrok.

Med vožnjo nastajajo pesmi Tudi Nika Zorjan veliko časa preživi na cesti in enostavno se ji zdi, da bi težko živela brez avtomobila. »Pogosto sem časovno omejena, včasih imam tudi dva nastopa v enem dnevu, natanko ob uri moram priti na določeno lokacijo in ni druge rešitve, kot da sem odvisna od avtomobila. Sicer pa mislim, da bi bilo najbolje imeti šoferja,« pravi v smehu in prizna, da je njen avtomobil njen drugi dom, med vožnjo pa pogosto nastane tudi kakšno besedilo ali melodija. »Zato se najraje vozim sama,« se namuzne.