Renata oblači tudi znane glasbenike

Renata Meh ustvarja unikatna oblačila, ki jemljejo dih. Navdihuje jo jeans.

Ustvarjalka iz Rečice ob Paki ne oblikuje zgolj novih kreacij, pač pa rada reciklira stara oblačila, še najraje s škarjami preoblikuje jeans. Pogosto prioblačila naročijo tudi znani glasbeniki.»Ravno sem v dogovorih s fanti Ansambla Spev in Ansambla Pika si, da jim bom sešila nova oblačila. Kar nekaj kreacij pa sem do zdaj ustvarila za pevkiin, pa Ansambel Smeh, vokalne skupine Draž, Kolorina in Sončnice,, nekdanjo pevko Ansambla Štrk, ekipo Radia Štajerski val, Mešani pevski zbor Slovenj Gradec in Šmartno ob Paki, če naštejem le najbolj znane,« pravi simpatična Renata, ki najraje ustvarja posebne kreacije. Tudi iz jeansa, v kakršnih je bila opažena Maja Oderlap v oddaji Znan obraz ima svoj glas.»Spoznali sva se že pred leti, prek moje dobre prijateljice Nataše Kerner - Janžek. Renata je dama z veliko pozitivne, sončne energije in prav takšne so njene unikatne kreacije. V njih se vedno dobro počutim. In tako sem tudi v dvigalo v eni od oddaj Znan obraz ima svoj glas vstopila v njeni kreaciji. Moram reči, da me je po oddaji poklicala in povedala, da so bili odzivi odlični, prav tako sem sama dobila ogromno vprašanj, kdo neki mi kreira oblačila. V nadaljevanju šova sem nosila še dve njeni umetnini. Zelo posebna je bila obleka, sešita iz samih kravat. Skratka, Renati idej ne zmanjka in jo res občudujem,« nam je zaupala Oderlapova, ki je lani postala mamica sinčkuin je trenutno še vedno na porodniškem dopustu.Podobno kot Nataša Kerner - Janžek, ki je konec lanskega novembra rodila drugo hčerkico. »Dobesedno zaljubljena sem v Renatine kreacije. V zadnjih petih letih mi je ustvarila ogromno unikatnih oblačil. Ker še posebno obožujem jeans, pa mi je tudi poročno obleko sešila z dodatki iz njega,« nam pove Nataša, ki je, tako kot Maja, nekdanja pevka Ansambla Štrk. Renati pa je šivanje oblačil za eno od odmevnih glasbenih prireditev na Štajerskem, in sicer Štajerski valček, zaupala tudi ekipa Štajerskega vala, z urednicona čelu.Ustvarjalki idej na manjka niti v koronskih časih, res pa je, da zdaj ustvari več udobnih oblačil za vsak dan, pod katere se prav tako ponosno podpiše s prepoznavnim logotipom Grushka design, saj so tudi ti kosi unikatni in nekaj posebnega.