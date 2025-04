Renata Bohinc priznala, da je sladkosnedna po mamici (Suzy)

Nadvse čustveno je, kadar se otroci zahvalijo svojim staršem za vse, kar so jim dali med odraščanjem. Renata Bohinc še vedno vzdržuje zelo pristne vezi s svojo drago mamico. Neskončno ji je hvaležna, da jo je spravila na svet in potem zdržala, ko ji je od prve minute naprej kradla spanec. »Pa tudi čips iz omare,« se nagajivo nasmehne in priznava, da je njena Majda najboljša ženska na planetu.

»Ne samo zato, ker si moja, ampak ker to potrjujejo moji odlični geni,« je pripomnila in izrazila željo, da bi si mami večkrat znala vzeti čas zase. Za več sproščanja in manj pospravljanja. Ob tem je še razkrila, da je po njej podedovala sladkosnednost in veliko koristnih lastnosti. Najbolj dragoceni pa so njeni nasveti, ki so ji vselej pomagali, če jim je le znala prisluhniti.