Rekord Svetlane Makarovič: vse v znamenju številke dve

Čeprav je pisateljica in šansonjerka Svetlana Makarovič za marsikoga številka ena, nima nič proti dvojki. S to cifro je namreč zaznamovana njena kultna pravljica Sapramiška, ki bo doživela že svojo 2222. ponovitev. »Gre za veličastni trenutek v življenju te tenkočutne, naivne in prav nič škodoželjne miške, s katero je odraščalo več generacij in je še vedno zelo aktualna. Njena sporočilnost je univerzalna in jo lahko zlahka prenesemo iz živalskega v človeški svet.

Zlasti v teh časih, ko se moramo še bolj odločno boriti za dobroto, poštenje in pravico. Tako kot je bil zadnji Saprin lešnik prazen, so tudi prazne obljube veljakov, ki nam narekujejo, kako živeti. Žal življenje ni pravljica in ne gre pričakovati, da bo vedno zmagala dobrota, se je pa treba zato še bolj zavzemati za to, da bomo tudi mi dočakali čim več ponovitev lepih trenutkov,« pove avtorica in se razveseli rekordne uprizoritve ene svojih najbolj prepoznavnih stvaritev.