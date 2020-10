Starši so najbolj zadovoljni, kadar jih otroci razveselijo z dobrimi ocenami. Regina pa je doživela še več, kajti njen sin Aleksander je najprej domov prinesel diplomo, nato pa še uspešno opravil sprejemne izpite na magisteriju televizijske režije. Pri Kogojevih se torej počasi obeta nadgradnja že sicer uspešne družinske produkcijske hiše, s tem da bodo poleg očeta, ki se podpisuje pod glasbo, in mame, ki s petjem obogati projekte, imeli še svojega režiserja. Dovolj razlogov je torej, da je Regina nasmejana do ušes in ne more skriti ponosa na edinca. Ves trud je poplačan, ko vidiš, da so otroci uspeli v tem, kar si najbolj želijo, in glede na Aleksov talent je pred njim še bleščeča kariera.