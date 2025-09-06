VELIKA LJUBEZEN

Regina in Aleksander Kogoj: Še vedno sva kot zaljubljena najstnika (Suzy)

Energična rdečelaska in njen življenjski sopotnik letos praznujeta več življenjskih prelomnic.
Fotografija: »Kot bi bilo včeraj,« pravita zakonca, ko brskata po starih fotografijah.
»Kot bi bilo včeraj,« pravita zakonca, ko brskata po starih fotografijah.

Čeprav je v dolgoletni karieri nanizala številne uspešnice in nastopila na mnogih festivalih, pevka prekmurskih korenin brez dlake na jeziku pove, da sta glasba in petje zgolj hobi. Z možem Aleksandrom imata namreč že uveljavljeno podjetje, ki se ukvarja z videoprodukcijo, režijo zvoka in snemanjem oglasov. Energična rdečelaska in njen življenjski sopotnik, ki je na željo svoje drage stopil pred naš fotoaparat, a je besedo raje prepustil njej, letos praznujeta več življenjskih prelomnic. Oba sta dopolnila 60 let, 23. avgusta pa sta praznovala biserno poroko. »Nikoli se nisva zares zaročila. L...

