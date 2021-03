Recepti za razstrupljanje

Artičoke z grahom in bobom

Šparglji v pečici

Lahka špinačna pita

Kaj škodi in kaj koristi



*Jetra krepijo: kurkuma, por, špinača, bazilika, kozje mleko, ananas, gozdni sadeži, jagode, češnje, mango, granatno jabolko, rž, limona in olivno olje.



*Hrana, ki jetrom najbolj škodi: meso, alkohol, sladkor, cvrtje, vnaprej pripravljena hrana, mlečni izdelki, kava, čokolada, kakav in pomaranče.

Artičoke naj bodo čim bolj sveže. Na vrhu jih odrežemo, prav tako pecelj, okrog jih olupimo, da ostane samo mesnati del. Takoj jih namočimo v vodo z limono, da ne potemnijo.sveže artičoke*grah*bob*sol*poper*olivno olje*limono*lovorNa dno posode damo bob in nanj položimo artičoke drugo ob drugo, nanje stresemo grah (zamrznjen) in zalijemo z vodo, da so pokrite. Solimo, popramo in dodamo malce olivnega olja, lovor, malce limonovega soka. Ko zavre, na zmernem ognju kuhamo pol ure. Od artičoke pojemo sredino, lističe, ki so okrog sredice, pa lepo lupimo drugega za drugim z rokami in pojemo, kar je mehkega. Trši del zavržemo. Priloga je lahko pire krompir (narejen z olivnim oljem in rastlinskim mlekom) ali pečen krompir, polenta …Šparglje lahko pripravimo na ogromno načinov, od rižote do frtalje, odlični so kuhani in pečeni, s testeninami in kozicami.*riževo moko*riževo mleko*polento*sol, poper*mandljeve lističe*veganski parmezan (ni nujno)Šparglje očistimo. Plod prelomimo, kjer se stikata oleseneli in užitni del. Pri debelih zelenih in vijoličnih beluših olupimo spodnjo tretjino užitnega dela. Najlažje z ostrim lupilcem za zelenjavo. Mandlje zmiksamo v grobe drobtine. Primešamo jim sol, poper, polento ter po želji veganski parmezan. Šparglje operemo, solimo in pomokamo v riževi moki, nato v riževim mleku in na koncu še mešanici mandljev in polente (parmezana). Vse zložimo na peki papir in pečemo v pečici približno 20 minut (odvisno od velikosti špargljev) na 200 stopinj. Zraven pripravimo veliko skledo solate (regrat ali radič). Sladki krompir s čičeriko in špinačo*sladki krompir*nekaj žlic kuhane čičerike (lahko vložene)*mlado špinačo*limonov sok*por*sol*kajenski poper*tahini (lahko tudi brez)Krompir operemo in razpolovimo ter prešpikamo, da bo prej mehak. Polovički posolimo in položimo na peki papir ter pečemo približno pol ure na 180 stopinj. Medtem pripravimo nadev. Na ponvi najprej segrejemo žličko olja. Dodamo narezan por, ko zadiši, pa še blitvo/špinačo/ohrovt. Počakamo, da se zelenjava malce spusti, nato dodamo čičeriko. Posolimo, popramo in pokapamo z limoninim sokom. Vse skupaj mešamo kakšnih pet minut na manjšem ognju. Nekaj čičerike damo v pekač ali jo popečemo na ponvici za okras. Ko je krompir pečen, nadev porazdelimo na polovički. Če želimo, lahko potresemo vse skupaj z veganskim parmezanom in damo še za kratek čas v pečico. Na koncu dodamo namaz tahini, ki smo mu primešali malo limone.*listnato testo*špinačo*svilnati tofu (Demeter)*surovo maslo ali olivno olje*solŠpinačo blanširamo, dobro odcedimo ter zmiksamo v blenderju. Dodamo tofu, ki smo ga zmečkali z vilicami, in sol. Če je pretekoče, lahko dodamo jajce, polento ali laneno moko.Testo (po dva lističa skupaj) namažemo s stopljenim maslom ali olivnim oljem, dodamo špinačo s tofujem, zvijemo ter damo v pekač. Prepikamo testo in ga namažemo z maslom oz. olivnim oljem. Pečemo na 180 stopinj približno pol ure – odvisno od pečice. Ko je pečena, jo rahlo polijemo z rastlinskim mlekom in počakamo deset minut, preden jemo. Zraven si privoščimo veliko skledo solate.Več receptov v podporo jetrom lahko najdete v Programu 40 dni razstrupljanja in v e-knjigi Recepti za jetra, ki bo izšla marca. Želim vam, lep začetek pomladi, veliko prijetnih trenutkov v naravi, pozitivnih sprememb in da boste lahkotno, zdravi in vitalni stopali skozi življenje.