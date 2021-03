»Bila je čudovita sobota, sonce je pozdravljalo svate, midva pa sva komaj čakala, da se zabava pod velikim belim paviljonom začne,« se Rebeka z nasmeškom na obrazu spominja 25. junija 2011. »Organizacija poroke zahteva ogromno časa in energije, hkrati pa je izbira vsake malenkosti posebna, saj se vsega lotevaš prvič, in ženske smo pri tem še posebno čustvene. Na srečo mi je pomagala Katja Mlakar z ekipo iz agencije AVI in v celoti so izpolnili najina pričakovanja. S Sandijem sva si namreč zaželela poročno pravljico in že lokacija sama je bila čarobna,« pripoveduje pevka...