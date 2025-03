Rebeka Dremelj zanje pravi, da so nekaj najlepšega v življenju (Suzy)

Pevka, podjetnica in igralka Rebeka Dremelj se drži pravila, da ni pomembno, kam greš, temveč s kom. Zato se na lepše najraje poda z domačimi ali prijateljicami. Zanje pravi, da so nekaj najlepšega v življenju.

»Ni samoumevno, da bodo ti odnosi kar trajali. Treba jih je gojiti in zalivati, kot najbolj občutljive rožice. Jaz imam svoji dve že iz srednje šole, in ko pomislim, kaj vse smo skupaj doživele, mi postane toplo v prsih. Tokrat smo se podale nabirati spomine po Španiji. Podaljšan vikend je povsem dovolj, da se napolnijo vsaj psihične baterije. Za tiste fizične, da bom lažje izvedla še zadnje predstave monokomedije Jamska ženska, pa me bodo vseeno morali dati na polnilec,« se pošali na svoj račun in nam pošlje razposajen prijateljski objem iz Valencije.