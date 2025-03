Rebeka Dremelj: Žal mi nekatere obleke niso več prav (Suzy)

»Videz je del mojega posla in mu posvečam veliko pozornosti, hkrati ne dovolim, da bi postal moja obsedenost,« pravi Rebeka, ki z leti opaža, da koža na obrazu in telesu ni več tako napeta, pojavljajo se gubice, telo potrebuje veliko več časa za regeneracijo, a to je del življenja.

»Pijem veliko vode, uživam kakovostno hrano, veliko sem na svežem zraku, a si znam tudi reči 'pa kaj, če imam kakšno gubo'. Vsaka ima svojo zgodbo … Enostavno sem se nehala obremenjevati s temi stvarmi,« dodaja.

»Rada imam lepe obleke in jih imam ogromno. Med njimi je precej večnih kosov, a imam tudi en kup oblek, ki bi jih rada oblekla, a jih ne morem več,« se smeji pevka. Nekatere hrani za starejšo hčer, ki zelo rada nosi njene obleke, veliko jih tudi podari. Tiste, ki ji niso več prav, da prijateljicam. »Najbolj obožujem obleke z zgodbo – ki sem jih nosila na kakšnem nastopu, za pomemben dan. Take hranim v posebni garderobi, ki jo bom imela do konca življenja,« še pove.