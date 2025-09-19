Rebeka Dremelj in Helena Blagne bosta sejali smeh po Sloveniji (Suzy)

ŠMINKA IN SEKIRCA

Pevki na oder ne stopata s skupnim glasbenim hitom, ampak sta energijo združili v edinstveni komediji.

Dobili smo duet, ki si ga ni nihče zamišljal. Vendar pevki na oder ne stopata s skupnim glasbenim hitom, ampak sta energijo združili v edinstveni komediji. Šminka in sekirca je naslov nove gledališke uspešnice, s katero bosta od novembra naprej sejali smeh po Sloveniji. Dve močni ženski bosta dokazali, kakšno vrednost ima pravo prijateljstvo, ki se lahko razvije iz najbolj nenadejanih situacij. Obiskali smo ju na vajah v Grosupljem, kjer sta z nami delili pristne občutke ob sodelovanju, zaradi katerega sta iz dneva v dan notranje bogatejši. »Že sedaj naju bolijo smejalne mišice, saj se med ...