Rebeka Dremelj: Dobro je vedeti, da nisi sam

Komaj se je vrnila s sanjskih Maldivov, že se je poglobila v neizprosno stisko neke družine in ji vsaj do nadaljnjega polepšala življenje. Pri tem je angažirala armado ljubečih, čutečih in odločnih ljudi, ki sta jih s prijateljico Andrejo Freyer v zadnjem letu združili v pravo gibanje za medsebojno podporo, kajti le skupaj smo lahko zares nepremagljivi. Ideja o tem, da bi se ženske opogumljale med seboj, si delile dragocene nasvete, skupaj premagovale stiske in tegobe, je prerasla v skupnost tisočerih zgodb. Rebeka Dremelj je navdih za ta izjemni, v tem trenutku še kako potrebni projekt našla...