Rebeka Dremelj brez dlake na jeziku o lepotnem popravku

Povešene veke so ji šle pošteno na živce.

Številne zvezdnice in zvezdniki molčijo kot grob, ko beseda nanese na lepotne popravke. Glasbenicapa se je odločila, da si ne želi biti ena izmed tistih, ki posege zanikajo in skrivaj obiskujejo lepotne kirurge. Pred kratkim se je tudi sama odločila za (nov) lepotni poseg in o njem spregovorila brez dlake na jeziku. Zato ker si želi opogumiti še katero žensko.Rebeka se je kar nekaj časa odločala za dvig povešenih vek, s katerimi imata težave tudi njena brat in mama. »Ni bolelo! Bilo je tako neboleče, da me je bolj bolela injekcija botoksa v čelo. Bolečina je bila celo tako minimalna, da bi jo z lahkoto prenesel tudi vsak moški, kaj šele ženska,« v smehu pravi Rebeka, ki je še razkrila, da razliko opazi tudi njen mož. »Tudi sama prav čutim, da imam bolj odprte oči. Veliko ljudi pa razlike ni opazilo, prijateljica mi je denimo rekla, da sem videti zelo dobro. In ja, to je razlog, da sem videti malo bolj mladostna,« je navdušena Rebeka, ki se ne obremenjuje z negativnimi komentarji in negativno energijo ljudi, ki bodo obsojali njeno dejanje.