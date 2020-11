Rdeče zelje, vrelec zdravja

juha iz rdečega zelja

Na martinovo se poleg drugih dobrot na naših mizah znajde sladko rdeče zelje. Zraven po navadi nalijemo tudi kozarec vina, ki mu je posvečen ta praznik. To se namreč nadvse lepo ujame z mesom, predvsem s perutnino, in mlinci, pa tudi drugimi prilogami. Rdeče zelje premore 30 kcal na 100 g, za približno tretjino več kot špinača, korenje in buče. Pa vendar ga je dobro uživati.Rdeče zelje z jabolkom, hruško in vinom– pol glave rdečega zelja– 1 rdeča čebula– 1 jabolko– 1 hruška– 1 do 2 dl cabernet sauvignona– maščoba– 1 žlica rjavega sladkorja– sol– orehiSesekljani čebuli dodamo rjavi sladkor in ju popražimo na malo maščobe. Dodamo narezano zelje, grobo ribano jabolko in hruško, vino, solimo, premešamo in pokrito dušimo do mehkega. Vmes večkrat premešamo. Postrežemo z orehi.Receptura in foto Urška FarteljGratinirani mlinci z dušenim rdečim zeljem– 250 g kuhanih mlincev– četrt glave rdečega zelja– 4 datlji brez koščice– sol, poper, krepak ščep mletih klinčkov, ščep cimeta, ščep pimenta, pol kozarca rdečega vina– 3 jajca– 1–2 dl sladke smetanePečico vklopimo na 200 stopinj. Rdeče zelje narežemo in stresemo v kozico. Pristavimo in začnemo dušiti. Datlje narežemo na drobne koščke. Zelje solimo, popramo, sladkamo in zalijemo z vinom. Nad močnim ognjem ga kuhamo približno 5 minut, da se malce zmehča. Kuhane mlince razkosamo in stresemo v pekač. Dodamo podušeno rdeče zelje. Posebej v posodici zmešamo jajca in smetano, solimo in s prelivom polijemo sestavine v pekaču. Pekač porinemo v segreto pečico za 15–20 minut. Zadnjih nekaj minut lahko vklopimo žar, da se zgornja plast hrustljavo zapeče. Ponudimo kot samostojno jed s solato iz endivije in radiča s popečenimi kockami sira za žar in vloženim fižolom.Namesto datljev vzemite rozine, med rdečim zeljem so okusne tudi suhe brusnice ali slive. Sladkost pri bolj kislem sadju popravite z žličko sladkorja.Naredimo vnaprej: Skuhajte mlince in podušite rdeče zelje. Naslednji dan vse skupaj združite v pekaču, prelijte in specite.Juha iz rdečega zelja– žlica oljčnega olja– velika čebula, 4 stroki česna– 0,5 kg rdečega zelja– pol gomolja zelene– četrt skodelice (vinskega) kisa– žlička mlete kumine– 1,2 litra zelenjavne jušne osnove– 4 žlice paradižnikovega pireja ali žlica mezge– timijan, lovorov list, sol, poper– kisla smetana po okusuNajprej narežemo čebulo in česen ter oboje stresemo v večji lonec. Potem grobo narežemo rdeče zelje, zeleno pa na kocke in vse prihranimo. Čebulo in česen na olju kratko popražimo, da zadiši. Dodamo narezano rdeče zelje, zeleno, začinimo s kumino, prilijemo kis in nad šibkim ognjem pokrito kuhamo oziroma dušimo 10 minut. Večkrat premešamo. Dodamo jušno osnovo, paradižnikov pire, poper, timijan, lovor in pokrito kuhamo 20 minut. Nazadnje solimo po okusu in ponudimo s kislo smetano in drobnjakom. Po juhi ponudimo pražene gobe z jajci in endivijo s toplim krompirjem.Krepkejša različica te dišeče juhe je s kockami slanine ali klobaso, ki se kuha z zelenjavo.Po navadi se vsi otepamo rdečega zelja, razen za martinovo, ko se po tradiciji že nekako znajde na mizi. No, po tem receptu bo na jedilniku verjetno večkrat tudi na navaden dan. Res uporaben recept.Naredimo vnaprej: Ja, seveda, juho lahko skuhate že dan prej.