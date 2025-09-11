Rdeče veselje z vrta (Suzy)

Če vam je bil vrt naklonjen in ste pridelali veliko rdečih sadežev, lahko iz njih naredite marsikatero kosilo ali ozimnico. Nekaj receptov smo si sposodili od Delove Odprte kuhinje, kjer jih najdete še veliko več, a smo prepričani, da vam bodo že ti dodobra razvajali brbončice.

Skutna pita s češnjevimi paradižniki

Sestavine:

Testo:

* 300 g moke, 100 g razmehčanega masla

* 2 žlici kisle smetane, pol žličke soli, 2 jajci

Nadev:

* 300 g pasirane skute, jajce

* 10 listov sveže bazilike, pol žličke soli

* približno 40 majhnih češnjevih paradižnikov

Priprava:

1. Iz moke, masla, pol žličke soli, 2 jajc in kisle smetane hitro zgnetemo testo in ga pustimo počivati vsaj 15 minut.

2. Model za pite namastimo z maslom in pomokamo. Pečico segrejemo na 200 stopinj.

3. Testo razvaljamo v malo večji krog, kakor je velik model, in ga preložimo nanj. S prsti ga potisnemo ob dno in obod, nato z valjarjem odrežemo, kar visi čez rob.

4. Testo večkrat prebodemo z vilicami, nato postavimo v ogreto pečico za 7 minut, da se slepo speče.

5. Medtem v posodi hitro zmešamo skuto s pol žličke soli. Dodamo še na drobno narezane liste bazilike in umijemo češnjevce.

6. Vroč model s slepo pečenim testom previdno vzamemo iz pečice, nanj hitro naložimo skutni nadev in češnjeve paradižnike. Vrnemo v pečico za od 10 do 15 minut, da se skutni nadev učvrsti.

7. Jed ponudimo toplo ali hladno, s skledo solate iz stročjega fižola.

Opomba: Testo je lažja, poenostavljena in nekoliko čvrstejša različica krhkega testa. Lahko ga nadomestimo z listnatim, ki ga ni treba slepo peči. Razvaljano sveže listnato testo je sploh zelo uporabno.

Namig: Prihranjen kos pite shranite v hladilniku za malico naslednji dan. Pita je okusna tudi na pikniku, za lažjo postrežbo narezana na manjše kose ali kocke.

Slastna pita, ki je idealen prigrizek!

Paradižnikova marmelada

Sestavine (za približno od 4 do 5 kozarcev):

* 2,3 kg zrelega rdečega paradižnika

* 600 g sladkorja

* 60 g svežega ingverja, narezanega na tanke rezine

* 1 cimetova palčka (pribl. 5 cm dolga)

* 2 limoni – prerežemo na pol, uporabimo sok in ožete polovice med kuhanjem

Priprava:

Rdeče paradižnike na hitro blanširamo, olupimo in narežemo.

V velikem loncu jih združimo s sladkorjem, tanko narezanim ingverjem, cimetovo palčko in sokom limone.

Marmelado pustimo, da počasi vre približno uro in petnajst minut – dovolj dolgo, da se paradižniki spremenijo v sijočo, sladko-kislo marmelado.

Ko postane zmes gosta, odstranimo limono in cimet ter vročo marmelado napolnimo v kozarce.

Čeprav je rezultat nenavaden (da ne rečemo spektakularen), je priprava izredno preprosta. Navdušila nas je tudi njena prilagodljivost, saj se takšna marmelada odlično znajde na kruhu, vendar jo je še bolj zabavno uporabiti kot 'skrivno orožje' v slanih jedeh – recimo kot dodatek pečenemu siru ali na brusketi. Mogoče tudi v solatnih polivkah, ob pečenki ...

Paradižnikova marmelada, zakaj pa ne?

Toskanska juha iz paradižnika in kruha

Sestavine:

* 4 zelo zreli paradižniki

* velika čebula

* 2 stroka česna

* sol

* sveže mleti poper

* lovorjev list

* suhi ali sveži origano

* 2 kosa starega kruha (najboljši bo kmečki, polnozrnat)

* 2 žlici oljčnega olja (in dodatna žlica povrhu)

* nekaj lističev bazilike

Priprava:

1. Sesekljajte čebulo in ločeno česen. Paradižnik narežite na kockice. Kruh narežite na večje kocke s skorjo vred.

2. V kozici segrejte oljčno olje, na hitro popražite čebulo, nato zmanjšajte temperaturo in jo pražite od pet do deset minut, da se zmehča in na koncu lepo porjavi.

3. Dodajte česen in paradižnike, lovorjev list, origano, solite po okusu, v juho nameljite poper, zalijte s pol litra vroče vode in kuhajte deset minut.

4. Vmešajte kocke kruha, pokrijte in pustite na ugasnjenem štedilniku še deset minut.

5. Odstranite lovor, dodajte natrgano baziliko, pokapljajte z oljem in uživajte v preprosti gosti juhi.

Iz njih lahko naredite marsikatero kosilo ali ozimnico.

Šakšuka

Sestavine (za 4 osebe):

* 4 jajca

* od 3 do 4 srednje veliki paradižniki

* 2 papriki

* srednje velika čebula

* od 1 do 2 žlici paradižnikovega koncentrata

* žlička gorčice

* mleta paprika, mleti čili

* malo origana, lovorov list

* naribana lupinica pol limone

* malo olja

* sol

Priprava:

1. Na olju počasi prepražimo na tanko narezano čebulo, ki ji primešamo paradižnikov koncentrat.

2. Nato dodamo na kocke narezane paradižnike, na tanko narezano papriko in druge sestavine (razen jajc). Med mešanjem pražimo nekaj časa, da tekočina malo povre.

3. Za tem na vrh ubijemo jajca, pokrijemo posodo in počakamo, da se jajca poširajo. Ne mešamo več!

4. Postrežemo s kruhom ali kuskusom.

Toskanska juha, ki vam bo pogrela september.

Paradižnik iz pečice s klobasicami in krompirjem

Sestavine:

Tako ga pripravi imenitna Diana Henry – sicer pa gre za star recept z juga Italije, imenovan salsiccia con patate e pomodori al forno.

* 8 klobasic za žar (sveže, začinjene)

* 6 žlic oljčnega olja

* ščepec čilijevih kosmičev

* ščepec semen komarčka

* 2 čebuli

* približno pol kg krompirja

* 3 veliki stroki česna

* po 1 rdeča in rumena paprika

* sol, poper

* peteršilj

* 250 g paradižnika

* 30 g pekorina ali parmezana

* 4 manjše vejice origana

Nekateri imajo najrajši sveže.

Priprava:

1. Pečico vključimo na 190 stopinj Celzija.

2. Klobasice razrežemo, krompir olupimo in narežemo na rezine, debele približno 3 mm.

3. V široki ognjevarni posodi premera približno 30 cm segrejemo nekaj malega oljčnega olja in na hitro popečemo klobasice: le toliko, da se malo obarvajo, ni jih treba prepeči.

4. Dodamo čili in rahlo strta komarč­kova semena in popražimo, nato dodamo na tanko narezano čebulo, krompir in narezano papriko, solimo in popramo. Po potrebi dodamo malo maščobe (klobase niso vse enako mastne).

5. Še malo popražimo in pomešamo, da je večina mesa na vrhu, nato vse skupaj prestavimo v pečico in pečemo 20 minut.

6. Takrat vzamemo iz pečice in spet malo pomešamo, nato po vrhu posujemo paradižnik – sorta ni pomembna, bolj to, da je zelo zrel. Če je velik, ga narežemo na koščke velikosti zalogaja.

7. Dodamo nariban sir, še malo poškropimo z oljčnim oljem in vrnemo v pečico za pol ure. Ravnamo se po krompirju: ko je pečen, lahko jed postrežemo.

8. Deset minut pred koncem vmešamo še zelišča, ki nam ugajajo, vsa poletna so dobra, in postrežemo kar v posodi, v kateri smo jed pripravili. Najbol­je​​ s kosom pita kruha in kozarcem vina.