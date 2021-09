Morda lahko naredite kaj glede svoje miselne naravnanosti in se razstrupite. Faza retrogradnega Merkurja vam bo prinesla priložnost globinske sprostitve, samozdravljenja, da po 18. oktobru zaživite bolj harmonično v odnosih, predvsem v tistih, v katerih ste se prej težje izražali. Ko Merkur potuje direktno, vam pomaga jasno razmišljati, komunicirati in pridobivati sporočila iz sveta okoli vas. V retrogradni fazi pa se njegov fokus premakne in vam pomaga pridobivati sporočila z nevidnih območij in iz vašega notranjega sveta. Retrogradno potovanje Merkurja po zračnih znamenjih je na kolektivni...