Razposajeni šampionki Janja Garnbret in Tina Trstenjak

Naši najuspešnejši športnici z zadnjih olimpijskih iger radi v dvoje podoživljata spomine na nepozabno Japonsko. Tokrat sta šli še korak dlje in zastavili drzen načrt. Druga drugo bosta preizkusili v disciplini, v kateri sta osvojili kolajno.

Tina Trstenjak se je že zapodila v steno pod strogim mentorstvom zlate Korošice, in čeprav ji ni šlo tako virtuozno kot na blazinah za judo, se ni ustrašila niti najbolj zahtevnih oprimkov. Zdaj je na vrsti Janja Garnbret, da se poda na tatami in dokaže, kako dobra je v oprijemih za kimono in metih. Glede na to, da je njen individualni šport manj napadalen in ne dovoljuje telesnega stika, lahko pričakujemo, da bo večino časa na hrbtu.

A najprej mora zbrati pogum, da se spopade s Slovenko, ki ima v domači vitrini vse medalje z največjih tekmovanj.