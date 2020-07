Razočarana Ana Klašnja: Zaradi korone ob delo

Balerina Ana Klašnja se je zelo veselila seminarja v Piranu, kjer bi lahko mlajšim generacijam predajala svoje znanje. Očitno se je veselila prekmalu, saj je od organizatorja Tomaža Rodeta doživela hladen tuš. Pa ne tisti, ki bi prijal po vročem dnevu, ampak je tik pred zdajci izvedela, da jo bodo zamenjali, ker naj bi zaradi dopustovanja na hrvaški obali, ki jo je Slovenija zaradi koronavirusa umestila na rumeni seznam, ogrožala varnost udeležencev tečaja. Tako je zapisal Rode. Številni so bili nad to odločitvijo ogorčeni in so obudili spomin na organizatorjeve neljube zaplete iz preteklosti, Ana pa je izjavila: ...