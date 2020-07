»Naj traja vaša sreča.«

Hrvaški pevec, ki smo ga Slovenci vzeli za svojega, večkrat poudari, kako pomembne so trdne družinske vezi. Ljubezen do svojih dveh deklet, ženein hčerkeomenja pogosto, tokrat pa se je stisnil k staršem. Le da so za spremembo malce zamenjali vloge.Kot otrok je namreč on sedel v njunem naročju, zdaj pa je na kolena posadil mamo in očeta ter njima izkazal neizmerno hvaležnost. Ni skoparil s komplimenti, kako ponosen je nanju, da sta ga vzgojila v tako odločnega in srčnega moža, kakršnega poznamo na odru in za njim.Seveda je bil radodaren tudi z nasveti in nam potrkal na vest, da moramo spoštovati svoje starše, saj je nekaj najlepšega, da jih še imamo in smo lahko še vedno otroci. »Naj traja vaša sreča,« je poudaril.