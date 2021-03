Razneženi Miha Deželak

Čeprav ima radijski voditelj Miha Deželak veliko družino in mu ni s hčerkama Manco in Mojco ter sinom Matejem nikoli dolgčas, se je pred kratkim v svoj dom odločil pripeljati novo članico. Miha nam je že pred časom raznežen priznal, da imajo v Mozirju rezervirano psičko pasme tibetanski terier, ki so jo pred dnevi pripeljali domov in jo poimenovali Calma. Šeste članice so se še posebno razveselili otroci, nad kosmatinko pa je močno navdušen tudi sam. »Matejev soigralec ima doma psa te pasme, Fluffy mu je ime. Ker nam je bila zelo všeč, smo se zanjo na koncu odločili tudi mi,« pravi Miha, ki se bo s Calmo odpravil tudi v pasjo šolo, saj pravi, da bo njega najbolj ubogala. Je pa voditelj ob tem veselem dogodku priznal, da je bilo najtežje prepričati ženo Ireno. »Ne vem, kako so me prepričali, ampak so me. Ti psi so zelo inteligentni, sami ugotovijo, kdo bo šef. Odgovornosti si bomo razdelili. Miha ima zjutraj opravičilo, ker zgodaj dela, zvečer pa, ker zgodaj hodi spat. Za Calmo bo moral skrbeti vmes,« je o novi članici povedala njegova žena Irena.

