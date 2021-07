Razneženi Matjaž Nemec: Prve počitnice v troje

Poslanec Matjaž Nemec o svojem zasebnem življenju tudi po rojstvu sinka, ki sta mu s srčno izbranko Nino nadela ime Maj, še vedno modro molči, svoje prijatelje, znance in sledilce pa tu in tam razveseli s kakšnim utrinkom, kot bi želel sporočiti, da še nikoli ni bil srečnejši.



»Življenje, to niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili,« je politik zapisal pod objavo oziroma posnetkom, na kateri z Nino uživata v razgledu, njun sinček pa počiva v otroškem vozičku.



Matjaž in njegova Nina sta se namreč pred kratkim s sinkom odpravila na oddih ob morju, in čeprav lokacije nista razkrila, je iz Matjaževih objav razvidno, da s svojo najdražjo, sinom Majem in pasjima prijateljema na družinskih počitnicah uživa kot še nikoli v življenju.



