Razneženi Bojan Cvjetićanin (Suzy)

Eno samo veselje je priti domov, kjer te pričaka polna hiša radosti. Bojan Cvjetićanin si je po najbolj napornem obdobju svojega mladega življenja vendarle privoščil malce oddiha. Izkoristil ga je za druženje z domačimi, še posebno ga je razveselil prijatelj, ki je postal očka.

Pasji poljubi so še posebno sladki. Foto: osebni arhiv/Instagram

S tem se je pevec prelevil v ljubečega 'strica' in se preizkusil v vlogi varuške. Občutek, ko v naročje vzameš tako drobno, nebogljeno bitje, je neverjeten, pravi oboževani frontman skupine Joker Out. Za dodatne hormone sreče pa je poskrbel še razposajeni kuža, ki se je spravil nanj in ga zasul s pasjimi poljubčki. Teh se nikoli ne brani, ker je velik ljubitelj živali. To je bila nadvse dobrodošla terapija, saj so pred njim spet divji ustvarjalni meseci.