Raznežena Gloria Kotnik: S sinom na pripravah (Suzy)

Najboljša slovenska deskarka na snegu in večkratna olimpijka Gloria Kotnik je nadvse hvaležna ženska. Mamica dečka Maja, ki bo v začetku prihodnjega leta dopolnil pet let, ne skriva zadovoljstva, da je lahko v urnik napornih priprav na novo sezono vključila tudi materinske obveznosti in radosti. Simpatična deskarka je razkrila, da je bil njen edinec ves čas ob njej, česar bi si želela marsikatera športnica.

»Priprave v tujini so vedno izziv, a letos so nekaj posebnega. Moj sin je namreč z mano, zaradi tega se počutim pomirjeno. Ni vedno enostavno, pot je težka, treningi so naporni, ampak vse je laže, če sva skupaj in tako ustvarjava lepe spomine. Hvala vsem, ki so to omogočili,« je na instagramu zapisala Gloria, ki je večkrat poudarila, da je njen sin najsijajnejša medalja, ki jo je kdaj dobila.