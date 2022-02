Razmišljanje o odnosih: Med štirimi stenami

V času korone se je pokazala resnica, kako smo živeli v času, ko smo lahko v virtualnem svetu kazali, kako se imamo dobro, realnost pa nam je pokazala zobe.

Spomnim se začetka izpred dveh let. Polni zagona smo se prilagajali omejitvam in iskali svoje mesto v virtualnem svetu. Omejeni na delo od doma, toliko, kolikor smo zmogli, pozneje pa, ko ni bilo videti konca, smo iskali sebe.

Spomnim se, kako je bilo, ko smo prvič ostale doma, moji hčeri in jaz. Delo mi je bilo onemogočeno, saj sem vezana na storitve. Štirinajst dni smo – zaprte vsaka v svoji sobi – potrebovale, da smo ugotovile, s kom živimo. V tem hitrem svetu, ko si samo podajamo listke, kaj ima kdo opraviti in kdaj imamo termine za razne preglede, smo bile kar naenkrat same s sabo. V vsej hektiki, ki smo je bili vajeni, smo se ujeli v čustveni vrtilljak z osebami, s katerimi si delimo vsakdan.

Takrat se je čas ustavil. Gledala sem obraze, ki jih ljubim, vendar jih nisem nikdar pogledala s tako globino kot takrat. Štiri stene pokažejo, kje smo, kakšne odnose smo zgradili in kako znamo reagirati, ko smo med njimi.

Iskreno povem, jaz sem zrak, jaz krožim, objemam vse, kar mi je dano, uživam v trenutkih tako sporov, ki me gradijo, kot ob tihi svetlobi sveče, ko lahko ljubim vse svoje. Vendar ne na ukaz.

To je bila šola za mnoge od nas, močan zvonec, ki nam pokaže prioritete našega življenja, predvsem pa močan udarec, da se zbudimo iz svoje pravljice in pogledamo v globine, ki so nas ustvarile, zgradile in rodile. Predvsem pa tudi, kakšno globino želimo pustiti v svetu vseh teh, s katerimi se soočamo in se z njimi učimo.

Cropped shot of a family of three relaxing together on the sofa at home

Ni vse zlato, kar se sveti. Sveto je samo to, kar resnično delamo z dušo in vso svojo bitjo, svet je naš trud, ki ga vlagamo v odnose, v svoje najbližje, sveta je naša ljubezen in iskrenost do drugih. Vse ostalo se lahko, tako smo sedaj videli, izbriše v trenutku.

Ljudem so v življenju vrednote različne stvari. Nekaterim material, drugim svoboda, tretjim družina, četrtim ljubezen do sebe, spet drugim lepota. Vse to se je razblinilo. Bil je čas, da lahko pogledamo samo, kakšno je naše znanje o življenju, sobivanju z drugimi, predvsem pa se je pokazalo, kako smo iznajdljivi, prilagodljivi in ljubeči. Nekatere vrednote so izgubile pomen. Videli smo, da nas lahko z danes na jutri izbrišejo. Vse, kar nam ostane, so spomini, ljubezen in smeh, ki smo ga ustvarili v odnosih, z ljudmi, ki so nam blizu. Vse ostalo je balast, ki lahko tako kot pride tudi odide.

Veliko sten se je odstrlo. Med stenami smo videli sebe in svojo naložbo v življenje. Zmoremo živeti bosi, razgaljeni z ljudmi, ki jih ljubimo? Smo sploh ljubljeni? Se bo kdo boril za nas? Se bomo mi borili za druge? Smo kreativni in se v situaciji znajdemo? Smo pripravljeni stopiti s piedestala in opravljati delo, za katero se nam je včasih zdelo, da je pod našo ravnjo?

Kdo sploh smo in kdo so vsi ti ljudje, ki smo si jih nabrali v življenju, katerim se smejimo, pa ne vemo, zakaj? Kdo so ti, ki nas učijo, pa jih gledamo zviška? Kdo so tisti, katerim lahko odkrito poveš, kdo si? Obstajajo v vsej tej meglici vsega, kar smo ustvarili v iluziji, ljudje, katerim lahko razgalimo dušo?

To obdobje je prineslo korenite spremembe pogleda nase in na svoje življenje. Med štirimi stenami ni vse tako, kot je videti. Največji pokazatelj tega so otroci. Veliko nasmejanih obrazov je dandanes v stiski. Veliko slik iz medijev je danes v drugačni obliki. Obliki, ki živi in se sooča s svojimi življenjskimi nalogami.

ni podpisa

Prisluhnite šepetu svojih štirih sten. Veliko resnice vam lahko zaupajo, predvsem o tem, kaj morate še predelati, o tem, da ni nihče popoln. Videz velikokrat vara. Zato samo strumno naprej, poglejte svoje globine in ustvarjajte svoj svet, saj je vsak posameznik popoln, dokler se je pripravljen učiti.

Sonja Mušič, Amazonka, svetovalka za odnose, odlocitve@gmail.com, fb/instagram odločitve