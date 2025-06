Razkrivamo nekaj idej za odlična kosila v pol ure (Suzy)

Orada na zelenjavni posteljici

File orade s koromačem in kitajskim zeljem zveni že skoraj praznično, a zagotavljamo vam, da gre zgolj za nekaj rezanja prave kombinacije zelenjave, ki jo začinimo in iz nje pripravimo hrustljavo posteljico za nežne in sočne ribje fileje. Preprosto in izvrstno!

Sestavine:

8 manjših mladih krompirjev

2 ali 3 koromači (odvisno od velikosti)

manjša glava kitajskega zelja

12 češnjevih paradižnikov

3 cele mlade čebulice

olje, sol in poper, limona

4 srednje veliki fileji orade

Tržaška omaka:

2 žlici strtega česna

2 žlici nasekljanega peteršilja

olje

Dodatno (po želji):

dobra pest osočnika, maslo

Priprava:

1. Krompir operemo, narežemo na manjše kose in kuhamo nekaj minut, da ostane še čvrst.

2. Pečico vključimo na 220 stopinj z ventilacijo in pripravimo večji pekač.

3. Koromač narežemo na debele lističe, prav tako kitajsko zelje, oboje stresemo na pekač. Dodamo češnjev paradižnik, mlade čebulice (prerežemo jih samo čez pol, če so velike) in kuhan krompir, olje, sol poper ter premešamo.

4. Zmešamo tržaško omako: nasekljamo peteršilj ter stremo česen in ju zmešamo z oljem.

5. Ribje fileje posolimo in premažemo s tržaško omako. Postavimo jih na pripravljeno zelenjavo v pekaču in vse skupaj pokapamo z limonovim sokom.

6. Pekač potisnemo v pečico za od 20 do 25 minut (če imate radi bolj zapečeno, zadnje minute povečajte temperaturo ali podaljšajte peko za kako minuto ali dve, vendar ne predolgo, da bo riba ostala sočna).

Če imamo pri roki osočnik, ga na hitro popečemo na maslu in postrežemo ob ribi in zelenjavi. Kosilo bo še bolj morsko obarvano in pestro. Osočnik lahko kupimo v nekaterih ribarnicah. Je slanuša, kar pove, da je sam po sebi slan, zato ga ne solimo. Na maslu ga popečemo v minuti do dveh, sicer izgubi čvrsto in svežo strukturo.

Kremasti špageti z limono in šparglji iz enega lonca

Ste že kdaj pomislili, da bi tudi testenine lahko skuhali v mleku? To je trik, s katerim brez pretiranega truda ali uporabe smetane dosežemo zares kremast rezultat. Jed je lahko samostojna ali kot priloga k popečenemu lososu.

Sestavine:

žlica masla

350 g špagetov

500 ml piščančje jušne osnove (ali jušna kocka in 500 ml vode)

500 ml mleka

šopek špargljev (nekaj prihranimo za serviranje)

2 limoni

sol in poper

Špageti s šparglji

Priprava:

1. Na maslu prepražimo lupinico dveh limon. Zalijemo s piščančjo jušno osnovo in mlekom ter počakamo, da zavre. Špargljem odstranimo oleseneli del in jih razpolovimo po dolgem. Kakšen vršiček lahko prihranimo za dekoracijo.

2. V vrelo osnovo stresemo špagete in šparglje ter dobro pomešamo. Kuhamo 10 do 12 minut in vmes vsake toliko časa pomešamo. Testenine bodo zaradi mleka potrebovale kakšno minutko več, kot je navedeno na embalaži, da se pravilno skuhajo.

3. Ko so nared, se bo tekočina spremenila v svileno omako, ki jih bo obdajala. (Nikar ne čakajte, da je na dnu posode ne bo prav nič več, kajti na mizo boste prinesli že preveč suho jed.)

4. Odstavimo z ognja, primešamo bogato pest parmezana in stisnemo sok limone. Najprej ene, pokusimo in se šele na tej točki odločimo, ali želimo še več kis­losti. Če ste uporabili domačo jušno osnovo, boste morali dosoliti, če ste kuhali z jušno kocko, bo najverjetneje že skoraj dovolj slano. Ne pozabite še na poper.

5. Postrežemo na ličnih krožnikih in okra­simo z vršički špargljev ter tankimi rezinami limone.

Ocvrti bezgovi cvetovi

Hrustljava bezgova tempura (ali cvrtje) po japonsko vsebuje preproste sestavine. Pri pripravi je najbolj pomembna uporaba ledeno mrzle mineralne ali filtrirane vode. Ta prepreči, da bi ocvrtek postal masten, rezultat je lahka in fino hrustljava skorjica. Bezgovo tempuro lahko postrežete z osvežilno sadno pomako, pripravljeno iz pečenih jagod in rabarbare, ki se res zelo lepo poda z aromatičnimi hrustljavčki, ter kepico vanljevega sladoleda. Recept je okoli 16 srednje velikih bezgovih cvetov.

ocvrti bezgovi cvetovi

Tempura:

1 jajce (s ščepcem soli)

150 ml mineralne vode (ledeno mrzle)

70 g moke

1 žlička ruma

bezgovi cvetovi

olje za cvrtje

Pomaka iz jagod in rabarbare:

300 g jagod

100 g rabarbare

40 g sladkorja in 10 g vanilin sladkorja

Za okras (po okusu):

sladkor v prahu ali osmukani bezgovi cvetki

vaniljev sladoled

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 200 stopinj.

2. Pripravimo pomako – očiščene jagode in rabarbaro (lahko jo olupimo, da se izognemo vlaknastemu delu) narežemo na poljubne manjše koščke, posujemo s sladkorjem ter pečemo v pečici približno od 20 do 30 minut.

3. Pečeno sadje v mešalniku zmešamo do gladkega. Če želimo res fino gladko sadno omako, jo precedimo še čez cedilo. Pripravljeno postavimo na stran, da se ohladi.

4. Pripravimo tempuro: razžvrkljamo jajce, dodamo ščepec soli ter prilijemo mineralno vodo in premešamo.

5. Nato dodamo še moko ter na hitro premešamo, na koncu vmešamo še rum.

6. Segrejemo olje za cvrtje (najbolje na okoli 160 stopinj) ter v pripravljeno tempuro pomočimo bezgove cvetove, in sicer drugega za drugim, jih malce odcedimo, položimo v segreto olje ter ocvremo do svetlo zlatorumene barve.

7. Ocvrte cvetove polagamo na papirnato kuhinjsko brisačo ali cedilo, da se odvečna maščoba odcedi.

8. Bezgove hrustljavčke naložimo na servirni krožnik, jih posujemo s sladkorjem v prahu in osmukanimi cvetki bezga, zraven postrežemo že pripravljeno sadno pomako in po želji vaniljev sladoled.

Namesto bezgovih cvetov lahko uporabimo tudi cvetove akacije ali celo lističe mete in melise.

