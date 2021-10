Razkošno domovanje na ogled (FOTO)

Mlajša hči milijarderja Bernieja Ecclestona je v teh dneh javnosti pokazala svojo čudovito, več kot 200 milijonov evrov vredno vilo v Londonu, v kateri je z zaročencem Samom Palmerjem in štirimi otroki preživljala zaprtje države med epidemijo, in marsikomu vzbudila skomine. Pravljični dvorec iz 18. stoletja je v petih letih spremenila v pravo palačo, polno zlatih in kristalnih elementov, katere notranjost resnično jemlje dih.

Z zaročencem se selita v novo nepremičnino.

V posnetku se je manekenka sprehodila po dvorcu in pokazala veliko osupljivih kosov opreme, ki so za petične lastnike nepremičnin skoraj obvezni, navadni smrtniki pa nanje večinoma ne bi niti pomislili. Med drugim je naredila vtis z veličastnim akvarijem, ki krasi kuhinjo in jedilnico, sanjsko garderobno sobo, kakršno bi si želela imeti doma marsikatera ženska, sobo za ličenje ter sobico s prigrizki ob vhodu v domačo kinodvorano.

Sanjska omara

Petra je hišo z osmimi spalnicami in 12 kopalnicami pokazala, ker jo namerava prodati in se preseliti v novo, najbrž nič manj razkošno domovanje.