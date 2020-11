Ročica hčerkice Olivie Mitjeve, ki se je rodila 13. oktobra.

Dolgo je čakal na ta trenutek.

Pa ga je končno dočakal! Tisti nepopisno lepi občutek ponosa, veselja in čiste sreče, ko se ti rodi prvi otrok.je na ta trenutek čakal skoraj štiri desetletja in pri tem spoznal, da ni nikoli prepozno. S partnericosta se razveselila deklice, ki je dobila kar dve imeni, in sicer, da se slučajno ne bi pozabilo, čigava je.Režiser je pač ustvarjalna dušica in zdaj, ko je doma, obkrožen z dvema dekletoma, bo do izraza še bolj prišla njegova nežna plat. Morda pa bo prav hči njegova nova muza in ji je v zibelko že položil filmske gene.Skrb, da se Mitja ne bi izkazal kot oče, je sicer odveč, saj prijatelji trdijo, da je to njegova življenjska vloga. Stiskamo pesti, da bo v njej čim bolj užival, novopečeni družini pa želimo le najlepše in čim manj neprespanih noči.