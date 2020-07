Razburljivo poletje Srečka Katanca: Leto pomembnih prelomnic

Postala bosta dedek in babica.

Posebna situacija doma in v svetu ne bi mogla biti primernejša za nekdanjega selektorja slovenske nogometne reprezentance. Seveda njegovo delo ne poteka, kot bi moralo, zato pa ima več časa za zasebno življenje, ki je trenutno pravi vrtiljak. Le redki verjamejo, da je njegova ženanedavno praznovala okroglo obletnico.Abrahamovka je v slovenski Istri, kjer imata zakonca hišo in preživljata večino časa, pripravila nepozabno zabavo za prijatelje. Ker je zaprisežena veganka, so na fešti stregli samo izbrane tovrstne dobrote. Romana in Srečko pa nestrpno odštevata dneve do najlepšega darila – njun sinin njegova izvoljenkav kratkem pričakujeta dojenčka.Za še eno prijetno presenečenje pri Katančevih bo poskrbel drugi sin, ki se je odločil za kariero osebnega trenerja in bo še pred koncem tega meseca uradno obljubil zvestobo svoji izvoljenki nutricionistki. In ko bosta Romana in Srečko ob koncu leta delala obračun, bosta zagotovo lahko dejala, da je bilo to eno najlepših let. Po vsem naštetem tudi karantena ni tako slaba, mar ne?