Razburjenje med oboževalci

Še nekaj dni pa bomo na televiziji lahko videli najnovejši del kultne humoristične serije Prijatelji. Epizoda, v kateri bodo znova zaigrali Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc in Matthew Perry, pridružile pa se jim bodo še znane osebnosti, kot sta Lady Gaga in nogometaš David Beckham, bo na sporedu HBO Max 27. maja. Serija je postala hit v devetdesetih letih, po desetletju predvajanja pa se je 2004. zaključila. Nadaljevanje je že vnaprej deležno kritik, in sicer zato, ker med ekipo, ki bo nastopila, ni niti enega temnopoltega igralca, večina oboževalcev pa kljub temu komaj čaka predvajanje. Največji privrženci se pred novim delom lahko vsaj malo potolažijo z igračko, ki jo je na tržišče pred kratkim poslal Lego. Izdali so komplet z 2048 kosi, posvečen legendarni seriji, z njegovo pomočjo pa je mogoče poustvariti številne prizore.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: