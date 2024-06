Rasto Fikfak: Svet se vedno odziva na stanje naše zavesti (Suzy)

»Ljudje so taki, kot so. Življenje je, kar je. Mi imamo problem, če tega ne sprejmemo in se nam zdi krivično, nepošteno, zlo,« poudarja avtor več duhovnih knjig, ki ljudem pomaga priti do jedra njihovih napačnih prepričanj ter se s poznavanjem življenjskih zakonitosti osvoboditi iz nenehnega preigravanja vzorcev in različnih obrambnih in manipulativnih vlog, ki jih vodi ego.