Ranko Babić: Ne bom se več prepiral z ženo

Igralec in stand up komik Ranko Babić je trenutno poškodovan. Že prvi dan sproščanja ukrepov si je med športno aktivnostjo zvil gleženj, poškodba pa ga je prisilila k počitku, česar si ni mogel predstavljati niti v najhujši mori. Po nekaj mesecih, ki jih je preživljal s hčerkama, si je kot večina staršev želel le malce miru in svobode, a je imela usoda z njim drugačne načrte. Ranko nam je v zabavnem pogovoru zaupal še, do kakšnih ugotovitev je prišel v času, ko je doma skrbel za Tajo in Kajo, medtem ko je bila žena v službi, in zakaj je sklenil, da se s svojo najdražjo Natašo ne bo več prepira...