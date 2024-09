Rajmond in Metka Debevec sta ponosna babi in dedi, pa še se obeta! (Suzy)

Eden najboljših slovenskih športnikov vseh časov, strelec Rajmond Debevec, ki je lani praznoval okrogli jubilej in se upokojil, je bolj aktiven kot v najbolj športnih letih. Pogosto je na strelišču, kjer je preživel že več kot pol stoletja, veliko je v hribih, ko pa se vrne domov, ga čaka samo veselje: žena Metka, s katero sta skupaj že več kot trideset let in s katero imata sinova Mateja, ki je zdravnik, in mlajšega Andreja, ki je prevzel družinsko trgovino s športno opremo. Od nedavnega se zakonca zelo razveselita, ko ju najbližji pokličejo babi in dedi.

Rajmond zelo uživa v vlogi mladostnega dedka. FOTO: osebni arhiv

»Naša družina se je povečala. Andrej in njegova Aleksandra sta prvega julija dobila punčko Rozalijo. Aleksandra je bila letos zelo uspešna, saj je maja diplomirala na Fakulteti za dizajn, junija opravila vozniški izpit in zdaj je še mamica,« je povedala ponosna babica, ki gre vsako popoldne k mladima, naloži punčko v voziček in dve uri vozička po Tivoliju. Včasih se ji pridruži šampion, ki potem na facebooku ponosno objavi fotografije.

A to še ni vse. Tudi starejši sin Matej in njegova Lea pričakujeta punčko. »Konec januarja bova še enkrat dedi in babi,« je srečna Metka.