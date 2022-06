Radi imajo harmoniko in rock, zato so Vzrock (FOTO)

Brata Nik Macedoni in Tilen Omerzel Macedoni sta skupaj z Nejcem Novakom in Gašperjem Kastelicem člana skupine Vzrock, ki igrajo tako rock in zabavno kot tudi narodno-zabavno glasbo. Najmlajši, star komaj 18 let, je Gašper, ki igra harmoniko, najstarejši pa je kitarist Tilen, ki šteje 21 let. Brata Nik in Tilen sta iz Šmarjeških Toplic, Nejc iz okolice Rake, Gašper pa iz okolice Mirne na Dolenjskem.

Nejc, Tilen, Gašper in Nik s plesalkami Plesnega mesta na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so bili gostje Fehtarjev.

Ko so začeli igrati skupaj, so se sprva imenovali Ansambel Vzrok, po približno letu dni pa so imenu dodali črko C in postali Vzrock. Predvsem zato, pravijo fantje, ker so želeli nekoliko izstopati. Ker pa imajo radi tako harmoniko, saj veliko igrajo na veselicah, istočasno pa še druge glasbene zvrsti, med njimi rock, je zato črka C kar pravšnja. »Sicer pa je na naših nastopih vedno bila in je na prvem mestu harmonika,« pravijo fantje, ki jim je bila narodno-zabavna glasba položena v zibelko.

Njihova prva uspešnica z naslovom Pina Colada ima na portalu youtube že več kot milijon ogledov, zdaj upajo, da bodo tak uspeh dosegli s pesmijo Bad boy, ki je postala naj pesem pomladi v oddaji Pri Črnem Petru. Kot pravijo fantje, so njihovi vzorniki vsi, ki ustvarjajo dobro glasbo, imajo vizijo in neko svojo dobro zgodbo.

»Naša glasbena pot se je zares začela s prvim nastopom na nekem praznovanju 40. rojstnega dneva, v začetku poletja 2020. Na prvih vajah smo se dobili le nekaj ur pred nastopom,« pravijo fantje, ki spoštujejo in občudujejo vse glasbenike, sami pa si želijo v glasbo vpeljati svoj stil in način ustvarjanja. In to so s skladbo Bad boy tudi dokazali.

Trenutno pa so vse njihove misli usmerjene v velik žur, ki ga pripravljajo 1. julija v domačem Trebnjem. »To bo naš prvi samostojni spektakel, na katerem bomo gostili še druge glasbenike, predvsem pa premierno predstavili našo še neslišano avtorsko glasbo. Do zdaj imamo posnete štiri avtorske skladbe, pripravljamo pa še kup drugih zanimivosti,« napovedujejo Nik, Tilen, Nejc in Gašper, ki so se do zdaj podpisali pod aranžmaje skladb, melodijo in besedila pa so raje zaupali drugim.

Harmonikar Gašper je najmlajši član ansambla Vzrock.

»Lahko izdamo, da za naprej že pripravljamo veliko novih stvari, ki bodo oziroma so povsem 'naše maslo'. Ogromno poskočnega in zapeljivega, med vsem tem pa se mogoče najde kaj, kar opisuje našo drugo plat skupine. Skladbe brez harmonike, kjer bodo v ospredju bobni. A vsega še ne smemo izdati,« še pravijo fantje, ki so bili zmage v oddaji pri Črnem Petru seveda zelo veseli in je niso niti najmanj pričakovali. »Za nas je to neka nova izkušnja in potrditev, da smo na pravi poti,« še pristavijo fantje, ki so za nagrado prejeli bon v vrednosti 400 evrov za izvedbo piknika. »Sicer pa je ta nagrada dokaz, da smo izbrali pravo pot in bomo na njej tudi vztrajali,« sklenejo fantje, ki komaj čakajo žur na železniški postaji v Trebnjem.