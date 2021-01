Rada bi spreminjala svet

Mezzosopranistka, ki navdušuje s svojim glasom in pozitivno energijo, je nadvse ponosna na starše. Njen oče Robert je iz Gane prišel študirat v Ljubljano, kjer je spoznal Irenino mamo Vido. S starši je Irena močno povezana, in ko se je leta 2002 poročila z odvetnikom Borutom, jo je pred oltar popeljal oče, napravljen v ganski slavnostni opravi. Prav on naj bi bil njen vzornik, zato se je pridružila iniciativi Aktivni državljani Slovenije, saj si želi svet spreminjati na bolje.



Doslej sem bila prepričana, da se s politiko ne bom ukvarjala, saj sem vendar umetnica in to ni moja stvar. Zdaj pa vidim, da je še kako moja stvar, predvsem pa stvar mojih otrok!« je povedala pred časom. Vezi med hčerko in očetom so pač vedno nekaj posebnega.

