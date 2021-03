Raay obljublja še eno narodno-zabavno atrakcijo

Polkaholiki so resda odvisni od polk, o čemer priča že njihovo ime, a očitno jim ležijo tudi valčki. Bela roža je njihova najnovejša romantična skladba. FOTO: Raaymusic

Zdaj pa jeodločen, da sestavi še eno uspešno mlado narodno-zabavno zasedbo. »Številni menijo, da se to ne da. Da v narodno-zabavni glasbi ansambli potrebujejo leta in leta, da jih poslušalci opazijo. Sam pa menim, da lahko dobro postavljena ekipa s pravo skladbo po avtocesti hitro pride do prepoznavnosti,« je prepričan Raay, avtor številnih uspešnic, ki je tudi sam začel nastopati z narodno-zabavnimi skladbami.Da zna poiskati prave ljudi in zbrati dobro ekipo, je doslej dokazal že tako s Polkaholiki, pa z, zasedbo BQL in drugimi. »Včasih se zgodi, da je v zasedbi katera malenkost, da se vse skupaj ne poklopi. Da energije ljudi niso prave. Ali niso enaki interesi. Izjemno sem hvaležen, da po toliko letih truda še vedno lahko izbiram in sestavljam bende in ekipe kot sestavljanke, da so na koncu vsi srečni in imajo dobro energijo. To je ključno. Seveda pa je treba biti ob trdem delu pripravljen tudi na padce, ne le vzpone, brez tega ne gre,« razmišlja Raay, ki je doslej imel dober nos za ljudi iz pravega testa. In čemu se je odločil, da sestavi še eno narodno-zabavno zasedbo in morda tudi klapo?»Razmišljam o še nekoliko drugačni zasedbi od Polkaholikov. Iskreno, o malce bolj tradicionalnem narodno-zabavnem pristopu. Po drugi strani pa o klapski zasedbi z vrhunskimi vokali. V obeh primerih je ključno večglasno petje.« Kot pravi Raay, išče izključno fante, stare od 18 do 25 let, ter harmonikarje in kitariste. »Priznam, da imam del ekipe že 'ogledan', a nikjer ne piše, da ob odličnih prijavah ne bi bilo prostora celo za dve zasedbi. Zakaj pa ne. Idej in pesmi imam veliko, tudi že pripravljenih, ki samo čakajo na ustrezen bend,« pravi Raay, ki bo seveda pripravil tudi avdicijo. A interno, takšno, da bo navzoča le najožja ekipa. »Veliko elektronskih sporočil prejemam. Na splošno mi veliko pišejo tudi glasbeniki, ki že igrajo v ansamblih in zasedbah, a si želijo ustvariti kaj več, želijo si novih, drugačnih izzivov, večjih odrov. Po domače povedano: mislim, da si nekdo, ki si želi resno delati v glasbi, seveda želi izpostavljenosti in tistega, kar vse to prinese zraven. Ni vedno priložnosti, da bi imel vse to na dosegu, zato, vsi, ki imate potencial in veste, da ste kakovostni, izkoristite to priložnost in se mi javite. Najdete nas na vseh družabnih omrežjih, na primer na instagramu @raaymusic. In brez skrbi, vsakomur jamčimo anonimnost,« zagotavlja Raay, ki mu je seveda treba priznati, da zna narediti glasbene zvezde.Polkaholiki so za to dober dokaz.inso s svežino in nekoliko drugačnim pristopom v narodno-zabavni glasbi po letu dni ustvarjanja s svojimi videi zbrali že več kot 10 milijonov ogledov na youtubu. Čeprav imajo radi polke, pa so pred tedni oboževalce presenetili s čutnim valčkom z naslovom Bela roža, za katerega so posneli tudi filmski videospot. Že zelo kmalu pa naj bi izšla še ena nova balada, posvečena nežnejšemu spolu.