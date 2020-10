Raay in Marjetka pozabila na okroglo obletnico

Aleš Vovk - Raay in njegova žena Marjetka sta eden najvplivnejših glasbenih parov v Sloveniji. A nista samo uspešna v poslu, temveč tudi zasebno najboljša prijatelja. »Res se dobro razumeva. Vesela sem, da mi Raay vedno prvi zaupa svoje poslovne ideje, me vpraša za mnenje in mi daje občutek, da sem mu dragocena in pomembna,« pravi. Aprila sta praznovala deseto obletnico poroke.»Joj, kako hitro je šel čas! Sem čisto pozabila nanjo,« se smeji Marjetka in doda, da ji obletnice ne pomenijo veliko. Pomembneje je, da se s partnerjem dobro razumeta in vsak dan negujeta odnos. Vsake toliko se odpravita na večerjo v dvoje, njuna pa so ...