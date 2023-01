Pustolovščina Igorja Mikića: atrakcija za ženske, nočna mora za moške (FOTO)

Že med snemanjem Exatlona je Mišica, kot prijatelji in znanci ljubkovalno pravijo Igorju, spoznal številne Mehičanke in Mehičanke, s katerimi je preživel ogromno časa. »Postali smo res dobri prijatelji, še posebno z mladeničem, ki sliši na ime Cuchao Perez in prihaja iz Pueble. Obljubil sem mu, da ga bom po koncu sezone obiskal, in obljube nikoli ne prelomim,« pravi. Rečeno, storjeno, tako se je, takoj ko so kamere ugasnile, odpravil na nepozabno pot.

Od vseh mest ga je najbolj prevzela Merida.

»Cuchao me je pričakal na letališču in z njegovo pomočjo sem spoznal kulturo, kulinariko in zgodovino Mehike. Pokazal mi je različne skrite kotičke, imenitne restavracije in celo nevarne predele dežele, ki sem si jo od nekdaj želel obiskati,« je za izkušnjo hvaležen Igor, ki se je navduševal nad znamenitostmi, kot so piramide Majev in Aztekov, podzemna jezera in kraške jame, zalite z vodo, oz. cenote, čudovite in osupljive plaže ter kolonialna mesta. »To je izkušnja, ki se je enostavno ne da opisati z besedami,« se nasmehne.

Občudoval piramide in božal krokodile

Svoj približno mesec dni dolg potep po Mehiki je začel v prestolnici Ciudad de México, ki je včasih veljala za najbolj naseljeno mesto na svetu. »Skoraj vsak dan sem si ogledoval in obiskoval znamenitosti, tudi v hišo Fride Kahlo sem šel. Po osmih dneh raziskovanja glavnega mesta me je pot zanesla v Pueblo, kjer sem preživel pet dni pri dobrem prijatelju Cuchaou. Puebli pravijo manjše mesto, čeprav ima štiri milijone prebivalcev! Verjetno zato, ker v vsej Mehiki živi kar 126 milijonov ljudi,« pravi. Zaupa nam še, da ga je mehiška vlada skupaj s prijateljem povabila v Los Cabos, kjer sta preživela nepozabnih pet dni.

»Ženske v Mehiki in Dominikanski republiki niso prav nič sramežljive in kar same pristopijo do moškega, ki jim je všeč.«

»Plačali so nama hotel s petimi zvezdicami, prav tako sva imela na voljo vse aktivnosti od spusta po jekleni vrvi, vožnje z vodnimi skuterji in električnimi skiroji ... Najeli so naju namreč, da sva promovirala mesto,« se namuzne. Pot je nadaljeval v mestu Merida in tam ostal devet dni. »Navdušile so me majevske ruševine Chichen Itze, ki so glavna atrakcija in eno od čudes modernega sveta, poleg tega se lahko pohvalim tudi s tem, da sem božal krokodile, občudoval rožnata jezera in flaminge ter skakal v cenote. Od vseh mest me je Merida najbolj prevzela,« je iskren naš popotnik.

Mehičanke so si odpočile oči

Verjetno ni treba poudarjati, da je bil visokorasli in mišičasti Igor med domačini prava atrakcija. »Vsi so mislili, da sem Rus ali Norvežan, ko sem oznanil, da prihajam iz Slovenije, pa nihče ni vedel, kje je to,« se zasmeji in ne skriva, da so Mehičanke pokazale nemalo zanimanja zanj. »V nočnih klubih sem bil atrakcije za ženske in nočna mora za moške. Navsezadnje so si njihova dekleta na meni odpočila oči. Ženske v Mehiki in Dominikanski republiki niso prav nič sramežljive in kar same pristopijo do moškega, ki jim je všeč. Po tem se razlikujejo od Slovenk. Če si nečesa želijo, naredijo korak, in to tudi dobijo. So zelo temperamentne in vročekrvne. Sicer pa pravi kavalir ne govori, kje seme pusti, zato se prepustite domišljiji,« se zasmeji mišičnjak.

»To je izkušnja, ki se je enostavno ne da opisati z besedami.«

»Šalo na stran, a v vsaki šali tudi nekaj resnice … Sem se pa vsaj malce naučil špansko, toliko, da sem si naročil pijačo ali povedal kakšno šalo. V resnici nisem ravno priden pri učenju jezikov, saj ga raje uporabljam drugače,« se muza. »Ljubezen in ples pa sta zame jezika, ki ju lahko govori vsak.« Na nepozabnem potovanju je spoznal ogromno ljudi, s katerimi je ostal v stikih. »Na srečo sem zelo odprt in dostopen, navezovanje stikov je zame nekaj naravnega. Priznati moram, da mi je na drugem koncu sveta najbolj ugajala klima. V sončnih državah sem povsem drug človek, to pa je pravzaprav edino, kar tukaj pogrešam,« nam je še zaupal.

Piramide, ki so Igorju vzele dih.

Prijatelj Cuchao Perez mu je razkazal številne znamenitosti, skupaj pa sta preživela dobršen del Igorjevega dopusta.

V Mehiki ni manjkalo adrenalinskih dogodivščin.

V Mehiki ni manjkalo adrenalinskih dogodivščin.

Za domačinke je bil prava paša za oči.

Po koncu Exatlona si je izpolnil dolgoletno željo in si privoščil potovanje po Mehiki.