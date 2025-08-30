Pustolovec Domen Prevc se uči novih veščin (Suzy)

Čeprav poletja še ni konec, so najbolj vroči tedni očitno minili. September počasi trka na vrata, zato se mnogi na vse moči trudijo kar se da najbolje izkoristiti zadnji mesec najtoplejšega letnega časa in ujeti čim več nepozabnih trenutkov. Tudi smučarski skakalec Domen Prevc, za katerim je zelo pestro obdobje. Med pripravami na novo skakalno sezono si je vzel trenutke zase in za hobije, za katere med letom sicer nima časa.

Med drugim se je učil jahanja, s srčno izbranko Špelo sta uživala na izletih in ob bazenu, Domen se je celo odločil preizkusiti v deskanju na vodi. »Poletje je čas za učenje novih veščin. Brez skrbi, sem že nazaj v ustaljenih tirnicah, kjer se prav tako učim in napredujem. Iz zadnjih tednov poletja poskušam iztisniti čim več,« je ob fotografijah poletnih dogodivščin zapisal 26-letnik, ki je v Planici marca letos s poletom, dolgim 254,5 metra, postavil nov svetovni rekord.