Pustni spomini znanih: nostalgične maske in veliko domišljije

FOTO: Suzy

S pustovanjem se vsako leto počasi poslovimo od zime in velikokrat prikličemo tudi zabavne in simpatične spomine, ki nas popeljejo v čas najlepšega obdobja – otroštva, ko je bila naša edina skrb v pustnem času, v kaj oziroma koga se našemiti, da bi bili svojevrstni in zanimivi. Pobrskali smo po arhivu nekaterih znanih obrazov in ob pogledu na simpatične maškare podoživeli nostalgične pustne trenutke.

Nini Pušlar fotografija, ki je nastala leta 1997 in na kateri pozira z bratom, vedno nariše nasmeh na obraz. Pustni čas namreč obožuje, saj se je od nekdaj rada šemila. »Z bratom sva navdušeno kovala načrte za to, kakšni maski bova imela,« se spominja Nina. Kostume jima je šivala mama, Nina pa nekatere od njih še vedno skrbno hrani.

Pust je bil za pevko Nuško Drašček vselej odlična priložnost, da je lahko okolici pokazala, kako izvirna, vsestranska in samosvoja je že od mladih nog. Že kot radovedna deklica je sanjarila, da bo nekega dne postala vrhunska umetnica, kar je odlično pokazala tudi v času pustovanja.

Tanja Kocman, ki jo lahko trenutno spremljamo kot komentatorko oddaje Poroka na drugi pogled, je bila od nekdaj drugačna, njene maske pa so bile drzne in noro zabavne. Tale mala nasmejano-objokana klovnesa je zaradi svoje zvedavosti odrasla v odlično komičarko.

Klena Trboveljčanka Tanja Ribič pravi, da v njenem kraju niso bili vajeni princesk, temveč pogumnih in drznih deklet, ki so si upala obleči kostum, ki naj bi bil namenjen le dečkom. Nasmejana Tanja si je tako poleg tega, da se je preobrazila v šerifa, narisala še brčice.