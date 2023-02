Pust letos diši po flancatih (FOTO)

Zbrali smo nekaj receptov, ki so poželi največ navdušenja: od klasičnih krhkih do takšnih, ki so nekaj posebnega tudi zaradi svojega videza. Dober tek! Še več receptov pa najdete na www.odprtakuhinja.si.

Bučni

Sestavine:

* 300 g ostre moke

* 300 g moke iz mletih bučnic

* 2 dl kisle smetane

* 1 dl belega vina z močno kislino

* 5 dag sladkorja v prahu

* 4 rumenjaki

bučni

* žlica bučnega olja

* pol zavitka pecilnega praška

* limonina lupinica, sol

* olje za cvrtje

* sladkor v prahu za posip

Priprava:

1. V večji skledi zmešamo moko in pecilni prašek. Dodamo vse druge sestavine in dobro zmešamo v gladko testo. Počiva naj 40 minut, nato ga razvaljamo približno 3 mm debelo.

2. Izrežemo pravokotnike, jim naredimo zareze na sredini in jih ocvremo v vročem olju.

3. Odlagamo jih na papirnate brisače, da se odcedi maščoba, in jih po želji potresemo s sladkornim prahom.

Kuštravi

Po okusu so še boljši od klasičnih, ker so hitreje pečeni in vpijejo manj olja. Poskusite in se prepričajte. Hrustljavo cvrtje lahko postrežete s skodelico marmelade, sadne ali čokoladne omake.

Sestavine za 12 kosov:

* 240 g moke

* 100 g sladkorja

* žlička pecilnega praška

* ščepec soli

* 3 jajca

* žlica ruma

* 200 ml mleka

* olje za cvrtje

Priprava:

1. V manjšo in globoko kozico nalijemo olje, vzamemo krožnik in ga obložimo s papirnatimi prtički.

2. V skodelici pomešamo moko, sladkor, pecilni prašek in sol.

3. Jajca razžvrkljamo, prilijemo rum in mleko, nato dodamo k suhim sestavinam.

4. Olje segrejemo. Vzamemo lijak in spodnji del zapremo s prstom ter nalijemo vanj testo, ki ga nato počasi spuščamo v olje in oblikujemo poljuben lik.

5. Pečemo kratko na vsaki strani (minuto do dve), nato preložimo na prtiček, da vpije odvečno maščobo. Hrustljava pregreha, ki še kako tekne za praznično razvajanje. Privoščite si jih ob skodelici kave ali čaja.

rožice

Marsikdo bi ob pogledu na sladko dobroto pomislil, da gre za zapleteno jed, a brez skrbi, nared bo, kot bi trenil. To so flancati, ki najprej očarajo s svojim videzom, nato pa se jim z vsakim grižljajem težje upremo. Zato vam svetujemo: če ste sladkosnedi, raje ocvrite dvojno količino.

Sestavine:

* 210 g bele moke

* 3 rumenjaki

* od 3 do 4 žlice kisle smetane

* 25 g sladkorja

* žlička pecilnega praška

* žlica ruma

* zavitek vanilin sladkorja

Dodatno:

* marmelada

* 3 beljaki

* sladkor za posip

Priprava:

1. Vse sestavine zmešamo in gnetemo na roke, dokler testo ne postane elastično in odstopi od posode. Pokrijemo in pustimo počivati 15 minut.

2. Testo ponovno pregnetemo in pustimo počivati 15 minut.

3. Naposled ga razvaljamo na pomokani površini na debelino pol centimetra. Izrezujemo kroge treh velikosti, v katere, razen najmanjših, zarežemo.

4. Večje kroge premažemo z razžvrkljanim beljakom, nanje položimo srednje kroge, ponovno premažemo z beljakom, nato pa pokrijemo še z najmanjšimi krogi.

5. V sredino vsakega flancata vtisnemo jamico z ročajem kuhalnice, da se rožice lepo sprimejo, hkrati pa tako naredimo prostor za marmelado.

6. Flancate ocvremo v olju. Pazimo, da temperatura ni previsoka, saj se lahko zunaj prehitro zapečejo, znotraj pa ostanejo surovi.

7. Na sredino rožic dodamo marmelado po okusu in potresemo s sladkorjem v prahu.

Namig: Marmelado lahko nadomestite z lešnikovim ali čokoladnim namazom.

Krhki

Recepta se lahko lotimo po starem, s koleščkom z valovitim robom, s katerim izrežemo flancate velikosti ženske dlani, vanje zarežemo še tri zareze, jih prepletemo in takšne spuščamo v olje.

Sestavine:

* 250 g gladke moke

* ščepec soli

* od 2 do 3 rumenjaki glede na velikost

* 1 dl kisle smetane

* 20 g sladkorja v prahu

* žlička limonovega soka

* žlička ruma

* 2 žlici belega vina

* za oreh surovega masla (zmehčanega na sobno temperaturo)

* maščoba za cvrtje

* sladkor v prahu za posipanje

Priprava:

1. V skledi združimo vse sestavine, pomešamo in začnemo na delovnem pultu gnesti na roke: vztrajamo tako dolgo, da dobimo homogeno in lepo svetleče testo.

krhki flancati

2. Oblikujemo ga v kepo, preložimo v posodo, pokrijemo s prozorno folijo in mu namenimo vsaj pol ure počitka na hladnem.

3. Ko se testo spočije in utrdi, rahlo pomokamo delovno površino.

4. Testo razdelimo na dva dela. Enega pustimo na hladnem. Začnemo valjati prvega: naš cilj je približno tri milimetre debelo testo.

5. Med modelčki za piškote izbrskamo obliko, ki nam je zanimiva, ni pa preveč zapletena in razvejana – mi smo izbrali rožico, ker ob lepih dnevih v zraku včasih že zavohamo pomlad.

6. Z rožico izrezujemo oblike, medtem ko v malo višji ponvi na štedilniku segrevamo maščobo: mi smo izbrali namensko olje za cvrtje, nalili smo ga za dva centimetra visoko. Temperatura maščobe je primerna, ko nam uspe poskus z ročajem kuhalnice: ob njem se morajo v olju, ki je dovolj vroče, nabirati drobni mehurčki; če imamo termometer, recimo okrog 150 stopinj.

7. Temperaturo maščobe ves čas nadziramo in po nekaj skupaj cvremo rožice.

8. Nato znova zvaljamo testo, ki je ostalo ob prvem izrezovanju, naredimo rožice in jih ocvremo. Ko prvi kos porabimo, se lotimo drugega.

Flancate še vroče posujemo s sladkorjem v prahu.