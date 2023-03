Psihodermatologija – nov pristop k zdravju kože

Nekoč nam je lepotna industrija za vsako kožno tegobo poskušala vsiliti drugačno, po možnosti (še) dražjo kremo, zdaj pa se večina žensk zaveda, da čudeži v lončkih ne obstajajo. Za lepo kožo je, tako kot za vsesplošno zdravje, treba poskrbeti celostno, seveda pa ključno pripomorejo tudi geni, ki jih (še) ne moremo spreminjati.

Da sta zdravje kože in naša notranjost bolj povezana, kot si mislimo, zadnja leta poudarja psihodermatologija, ki se bolj kot na zunanje povzročitelje kožnih tegob in bolezni osredotoča na notranje.



Stres – naš največji sovražnik

Hormon stresa kortizol, ki organizmu pomaga v nevarnih situacijah, ima poguben učinek na zdravje kože. Dokazano je, da preveč kortizola poslabša zaščitne funkcije epidermisa, kar denimo pomeni, da se takrat, ko smo pod stresom, rane celijo počasneje.

Pojavijo se lahko akne, ekcemi, luskavica, koža se lahko začne ekstremno mastiti ali se na njej pojavijo vnetja. Proces pa je lahko tudi obraten. Zaradi težav s kožo lahko občutimo stres. Težave, kot so denimo akne, vplivajo na samopodobo posameznika, vodijo lahko celo v depresijo ali živčni zlom. Nedavna raziskava je pokazala, da je vse več hospitalizacij zaradi kožnih stanj.

Umirite um

Za zdravje kože je torej izogibanje pretiranemu stresu izjemnega pomena. Tako sodobni svetovalci poleg nege poudarjajo umirjen um. Tega lahko dosežemo z jogo, meditacijo ali športom, vedno zelo zaposlene posameznice pa si lahko pomagajo tudi s preprostimi dihalnimi vajami, ki ne bodo vzele več kot pet minut.

Sedite v lotosov položaj, zravnajte hrbet in zaprite oči. Globoko vdihnite. Začutite, kako zrak polni vašo notranjost, od vrha glave do nog. Zadržite dih, razmislite o občutkih, ki vas prevevajo v tem trenutku, in izdihnite vse morebitne negativne. Vajo ponovite vsaj desetkrat. Umirjanje uma še zlasti priporočamo tistim, ki trpijo za luskavico in atopičnim dermatitisom.

Spremenite prehrano

Poleg tega je treba skrbeti za vnos primernih hranil. Na krožniku naj se kar se da pogosto znajde hrana, ki zavira vnetja – predvsem tista, ki vsebuje antioksidante, pa tudi živila z nizkim glikemičnim indeksom. Ribe (sploh mastne), jajca (še posebno beljak) in zelena zelenjava so odličen izbor za jedilnik, s katerim želite izboljšati zdravje svoje kože.

Za lepo kožo je treba poskrbeti celostno.

Med superhrano, ki blagodejno vpliva nanjo, med drugim sodijo avokado, ingver, paradižnik in sončnična semena. Odličen vir pomembnih snovi so tudi vitamina E polni orehi, vendar bodite z njimi pazljivi, saj lahko uživanje orehov poslabša nekatera bolezenska stanja kože.

Spanje

Idealno je, če hodite spat med 22. in 23. uro, saj prav v tem času v telesu aktivno nastaja melatonin. Medtem ko spimo, ta hormon preprečuje razpadanje vlaken kolagena, zmanjšuje rdečico in nevtralizira proste radikale še bolj učinkovito, kot to zmorejo vitamini.

