Prvoaprilske šale: Nasmejali smo Jana in LPS

Najbolj smo si privoščili zaljubljenega Jana Plestenjaka. Zgodba o njegovi domnevni skrivni poroki v resnici sploh ni tako neverjetna, saj je pevec in avtor glasbenih hitov v resni zvezi s privlačno Laro in je znan po tem, da skriva zasebnost. »Dobro ste si me privoščili, ampak vam nič ne zamerim, ker ste naju spravili v dobro voljo. Sploh si ne znate predstavljati, koliko telefonskih klicev sva bila deležna. Nekateri so nama očitali in celo zamerili, da jih nisva povabila na poroko. Tudi moja mama je dobila ogromno čestitk, da se je njen sin končno poročil. Še njo ste nasmejali do solz in ob takšnih neškodljivih, dobronamernih zvijačah se lahko človek samo razvedri,« nam je sporočil Jan.

Nagrajenci prvoaprilskih vsebin Med odgovori, katere vsebine so potegavščina, je bilo zelo malo povsem pravilnih. Vsi ste pravilno ugotovili, da je to poroka Jana Plestenjaka, precej manj vas je prepoznalo nastop Maje Keuc in LPS. Kakorkoli, nasmejali ste nas, zato smo nekaj srečnežev izžrebali tudi med tistimi s pomanjkljivimi odgovori. Nagrado, zgoščenko naše mojstrice Shane Flogie s privlačno rutko, prejmejo: Breda Črvič, Janja Letnikoska, Marta Bernik, Vida Dobrin, Henrik Razpotnik in Urška Jerebic. Iskrene čestitke!

Te dni je zabeležil prav poseben jubilej, saj je izšla njegova nova pesem Dobro sede, ob tej priložnosti pa je na ogled ponudil že svoj petdeseti videospot. V besedilu nam nagajivo sporoča, da mu sede, ker z drago zbujata sosede, kar bi težko veljalo zanju z Laro, kajti njegova hiša je precej na samem. Mu pa zagotovo ugaja, da je v tako kratkem času doživela lep odziv, s čimer je pripravil lep uvod v majski koncert, ki bo razvnel ljubljanske Stožice.

Jan in Lara sta se na račun poroke pošteno nasmejala.

Morda pa res v šest

Skupina LPS je bila tudi na seznamu tistih, ki so pristali na našem prvoaprilskem meniju. Ker so tudi sami navdušeni nad simpatičnimi zvijačami, so z veliko mero dobre volje sprejeli našo šalo. »Ob prebiranju članka, da bomo na evrovizijskem odru stali s slavno pevko, smo se neizmerno zabavali. Prejeli smo veliko sporočil, da so presenečeni nad našo odločitvijo in veseli, da gre Maja Keuc z nami v Torino. Glede na odzive bi jo bilo smiselno povabiti zraven. Smo si pa tudi mi privoščili nekaj šal. Filip in Gašper sta svojima soplesalkama na maturantskem plesu obljubila, da ne bosta zamudila na vaje, a jima tudi tokrat ni uspelo. Žal sta ob prihodu pozabila reči '1. april!', zato dekleti njune ukane nista sprejeli z odobravanjem,« so nam sporočili mladi LPS-ovci iz Celja.

LPS se bodo morali na Evrovizijo vendarle podati brez Maje Keuc.

Ostrižene lepotice

Pričeske so vedno na udaru, kadar želimo dvigniti razpoloženje. S pomočjo tehnologije smo tokrat ostrigli in pobarvali nekaj znanih Slovenk, te pa nam niso zamerile, da smo jih proti njihovi volji stilsko preobrazili. Nekatere so celo razmislile, da bi upoštevale našo idejo, saj so bile v novi podobi mnoge videti še bolj osupljivo. So pa morale pojasnjevati, da so še vedno pri isti dolžini in odtenku las in kakšnih skrajnih frizerskih posegov nimajo v načrtu.

Plešoči Luka

Naš košarkarski zvezdnik se bistveno bolj spretno vrti po športnem kot plesnem parketu. Njegova višina in občutljivi gležnji so prehud zalogaj, da bi se lahko kosal s poskočnimi in gibkimi plesalci v šovu Zvezde plešejo, čeprav bi si ga producenti zelo želeli v naslednji sezoni. Veliko raje se zavrti z Anamario kakor v zahtevnih koreografijah standardnih in latinsko-ameriških plesov. Še najbolje pa bi se odrezal, če bi ga povabili v tekmovanje kakšnega balkanskega kola, saj mu gre kot ljubitelju teh ritmov odlično od nog.